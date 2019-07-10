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«Псковпассажиравтотранс» начал проверку по случаю с пассажирским автобусом, проскочившим перед поездом

Руководство «Псковпассажиравтотранса» начало служебную проверку в отношении случая с автобусом № 8, который вез пассажиров и проскочил перед скоростным поездом «Ласточка»: объехал опущенный шлагбаум и пересек железнодорожный переезд на улице Яна Райниса. Как сообщает ГТРК «Псков», cо ссылкой на слова пассажиров и кондуктора, опускающий шлагбаум и семафор сработали с опозданием, и только благодаря профессионализму водителя автобуса - удалось избежать ДТП.

Напомним, инцидент произошел 25 августа около полудня. Одиозный случай возмутил псковичей. Видеозапись с ним разместил в интернете один из местных жителей.