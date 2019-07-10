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Ремонт перекрестка Рижского проспекта и улицы Петровской проведут в Пскове на 6,3 млн рублей

Ремонт перекрестка Рижского проспекта и улицы Петровской проведут в Пскове. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, аукцион проведут в электронной форме 4 сентября 2019.

Площадь фрезерования на Рижском проспекте - 595 кв. метров, 3716 кв. метров на примыкании улицы Петровской. Будут заменены 13 крышек колодцев люков и отрегулировано высотное положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см - 9 на Петровской и 4 на Рижском проспекте. На Петровской подрядчику предстоит демонтаж плит покрытия (в т.ч. парковка) и укладка плит покрытия КЦП 1-10-1.

Начальная (максимальная) цена контракта - 6 млн 309 тыс. 459,16 рублей.

Источник финансирования - за счет средств федерального бюджета в сумме 5 млн 323 тыс. 606,17 руб. и областного бюджета в сумме 985 тыс. 852,99 руб. на 2019 год для реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

Срок проведения работ - до 1 ноября 2019 года.