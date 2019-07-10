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В Пскове на три месяца будут перекрыт участок улицы Яна Фабрициуса

В Пскове на три месяца будут перекрыт участок улицы Яна Фабрициуса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД по городу Пскову.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, для соблюдения технологического процесса и обеспечения техники безопасности при производстве работ по ремонту улицы Яна Фабрициуса, вводится временное прекращение движения автотранспорта по улице Яна Фабрициуса на участке от площади Победы до ул. Гражданской.

Ограничение будет действовать с 6.00 5 сентября до 24.00 30 ноября. Для объезда рекомендуются ул. Советская и Гражданская.

Движение автобусов №2, 6 16 в указанный период от площади Победы будет осуществляться по улице Советской, Вокзальной до остановки «Вокзал» и далее в обратном направлении.