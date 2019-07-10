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АвтоМир / Дороги

Сотрудники ГИБДД выявили недостатки улично-дорожной сети у 34 школ города Пскова

27.08.2019 21:06|ПсковКомментариев: 0

В рамках подготовки к новому учебному году Госавтоинспекцией области с 9 июля по 1 августа были проведен проверки обеспечения безопасности дорожного движения при содержании и эксплуатации улично-дорожной сети вблизи общеобразовательных  учебных заведений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники ГИБДД оценивали эксплуатационное состояние подъездных путей, основных маршрутов движения детей, обустройство пешеходных переходов, наличие предупреждающих дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки. По итогам проверочных мероприятий составлено 48 актов о выявленных недостатках около 95 образовательных заведений, которые направлены собственникам автодорог для их устранения.

Не зафиксировано недостатков улично-дорожной сети в Дедовичском, Порховском , Дновском и Себежском (кроме реконструкции автодороги вблизи школы) районах, в Пскове не выявлено недостатков только около школы №16 имени Героя России Алексея  Воробьева.

Всего в Пскове выявлено 132 недостатка улично-дорожной сети у 34 образовательных учреждений:

- возле 33 учреждений плохо различима или вовсе отсутствует  дорожная разметка;

- у 16 школ отсутствуют светофоры;

- возле 12 образовательных учреждений нет ограничивающих пешеходных ограждений;

- возле 6 учреждений отсутствуют или имеют дефекты искусственные дорожные неровности;

- возле 2 школ нет обустроенных подходов к нерегулируемым пешеходным переходам;

- возле 5 учреждений дорожное покрытие имеет дефекты;

- возле 15 образовательных учреждений требуется замена, восстановление или обслуживание дорожных знаков;

- возле 25 учреждений требуется обрезка зеленых насаждений, ограничивающих видимость.

Все нарушения собственники дорог должны устранить в ближайшее время и за свой счет.

Источник: Псковская Лента Новостей
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