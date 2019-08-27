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Псковские власти устранили большую часть выявленных ГИБДД нарушений у школ

Власти Пскова устранили большую часть нарушений, обозначенных сотрудниками ГИБДД. Как сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель управления городского хозяйства (УГХ) Пскова Николай Баринов, по данным на 28 августа, в городе осталось лишь 17 образовательных учреждений, рядом с которыми есть недостатки улично-дорожной сети. Самих же таких недостатков - 30.

«Осталось установить 15 светофоров: ориентировочная стоимость - 15 миллионов рублей. А также 13 ограждений: ориентировочная стоимость - 6 миллионов рублей. И еще 2 недостатка - по оборудованию подходов, - отметил Николай Баринов. - Оставшееся - нет возможности устранить из-за отсутствия достаточного финансирования».

Кроме того, руководитель УГХ добавил, что, когда закончится капитальный ремонт дорог на улицах Льва Толстого и Юбилейной, - управление сделает разметку на этих участках.

Напомним, в рамках подготовки к новому учебному году, с 9 июля по 1 августа сотрудники ГИБДД проверили, как обеспечивается безопасность дорожного движения рядом с общеобразовательными учреждениями Псковской области. Так, в Пскове выявили 132 недостатка улично-дорожной сети у 34 образовательных учреждений.