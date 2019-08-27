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АвтоМир / Дороги

Со 2 по 4 сентября будет полностью перекрыта часть улицы Юбилейной в Пскове

29.08.2019 16:19|ПсковКомментариев: 0

В связи с проведением дорожных работ на улице Юбилейной в Пскове полностью закроется движение автотранспорта на участке дороги от автобусной остановки «Храм Александра Невского» до перекрестка с улицей Красноармейская набережная, сообщили в администрации города Пскова. Дорогу перекроют с 8.00 2 сентября до 20.00 4 сентября.

Движение автобусов в направлении Рижского проспекта будет осуществляться по улице Мирной, с выездом на улицу М. Горького, в направлении Вокзала - по улицам М. Горького, Р. Люксембург, Народной, Юбилейной.

В управлении городского хозяйства приносят извинения за доставленные неудобства и просят учесть информацию при планировании поездок, а также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

Напомним, улица Юбилейная в Пскове ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ составляет более 120 млн рублей. Дорожное полотно будет отремонтировано от Рижского проспекта до моста 50-летия Октября. Общая протяженность участка - около 2,5 километров. Помимо укладки нового дорожного покрытия подрядчик оборудует все съезды и тротуары и нанесет с помощью термопластика дорожную разметку. За счет экономии средств на улице Юбилейной дополнительно установят светофор с кнопкой вызова на нерегулируемом пешеходном переходе, еще один нерегулируемый пешеходный переход планируется ликвидировать для обеспечения безопасности дорожного движения.

В рамках национального проекта в Пскове также будет отремонтирован перекресток улиц Инженерной и Индустриальной, участки улиц Яна Фабрициуса и Льва Толстого. Уже отремонтированы участки улиц Железнодорожной, Рельсовой и Паровозного проезда.

Источник: Псковская Лента Новостей
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