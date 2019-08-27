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Фотофакт: Новый «лежачий полицейский» установлен в Пскове на улице Звездной

Новый «лежачий полицейский» установлен в Пскове на улице Звездной. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с 29 августа нерегулируемый пешеходный переход у дома 18 оборудован двумя искусственными неровностями.

Дорожные знаки, обозначающие неровность, пока не установлены.

Решение об установке было принято 25 июля на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Переходом пользуется большое количество детей – учащиеся школы №21 и детских садов, расположенных в жилом массиве улицы Звездной.

Добавим, что в будущем через участок улицы Звездной между улицами Юности и Труда пройдет регулярное автобусное сообщение