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В Псковской области усилят контроль за работами по профилактике и предупреждению аварийности на дорогах

В администрации Псковской области состоялось заседание межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством Заместителя губернатора области Василия Осипова. Участие в работе комиссии приняли председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, глава администрации города Пскова Александр Братчиков, глава Псковского района Наталья Федорова, а также представители территориальных органов государственной власти, ГИБДД УМВД по Псковской области, «Псковпассажиравтотранса».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в режиме видеоконференцсвязи в обсуждении вопросов участвовали руководители районов и городов Псковской области. Участники совещания обсудили результаты проведенной в муниципалитетах Псковской области проверки состояния улично-дорожной сети, в том числе пешеходных переходов, вблизи образовательных учреждений. По итогам проверок вице-губернатор Василий Осипов поручил главам муниципальных образований усилить контроль за соблюдением установленных требований и кратчайшие сроки устранить выявленные нарушения.

Особое внимание на совещании уделили вопросу обеспечения безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах, расположенных на территории Псковской области. Так, например, речь зашла об организации безопасного перехода железнодорожных путей в поселке Новоселье Стругокрасненского района. Существующий переход через железнодорожные пути оборудован деревянным настилом, установлены предупреждающие знаки. В настоящее время ведутся проектно-изыскательные работы по организации на станции Новоселье более современного пешеходного перехода, оснащенного звуковой и световой сигнализацией. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2020 году.

Василий Осипов обратил внимание участников обсуждения на необходимость контроля за запланированными работами. «Все они должны быть выполнены в установленные сроки, ведь от этого напрямую зависит безопасность всех участников дорожного движения, в особенности пешеходов», - подчеркнул он.

Также в ходе заседания обсуждались вопросы усиления контроля за деятельностью лиц, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа такси и работа по пресечению незаконной деятельности перевозки пассажиров регулярными маршрутами под видом заказных. Контрольно-надзорные мероприятия по этим направлениям планируется усилить. Также дано поручение ответственным службам повышенное внимание обратить на работу по профилактике и предупреждению аварийности с участием пассажирского автомобильного транспорта на территории Псковской области.