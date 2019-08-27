1072 метра ограждения установят в Пскове на Юбилейной

Администрация Пскова заказала выполнение работ по устройству пешеходного ограждения ул. Юбилейной. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, работы будут проводиться на участке от Красноармейской набережной до Рижского проспекта.
Техническим заданием предусмотрен демонтаж металлических пешеходных ограждений протяженностью 646 метров и установка ограждений протяженностью 1072,5 м.
Аукцион проведут 12 сентября 2019. Начальная (максимальная) цена контракта - 3 млн 959 тыс. 231 рубль. Сроки выполнения работ: по 31 октября 2019 года