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В Пскове не нашлось желающих ремонтировать перекресток Рижского проспекта и улицы Петровской

В Пскове не нашлось желающих ремонтировать перекресток Рижского проспекта и улицы Петровской. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, 2 сентября были подведены итоги аукциона. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

Как сообщалось ранее, ремонт перекрестка Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове планировалось провести до 1 ноября.

Площадь фрезерования на Рижском проспекте - 595 кв. метров, 3716 кв. метров на примыкании улицы Петровской. Должны быть заменены 13 крышек колодцев люков и отрегулировано высотное положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см - 9 на Петровской и 4 на Рижском проспекте. На Петровской предстоит демонтаж плит покрытия (в т.ч. парковка) и укладка плит покрытия КЦП 1-10-1. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 6 млн 309 тыс. 459,16 рублей.