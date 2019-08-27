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При участии ВТБ открылось движение по трассе М-11 от Великого Новгорода до Тосно

3 сентября открылось движение по 7 этапу платной трассы М-11 (Москва – Санкт-Петербург) от Великого Новгорода до Тосно. Участок длиной 103 километра построен в рамках концессионного соглашения между Правительством Российской Федерации, от имени которого выступает Государственная компания «Российские автомобильные дороги», и ООО «Магистраль двух столиц», одним из акционеров которого является ВТБ.

Новый участок трассы проходит по территории Новгородской и Ленинградской областей вдали от населенных пунктов. Строительство началось летом 2016 года. Общая сумма инвестиций составила свыше 44 млрд руб.

С открытием 7-го этапа трассы М-11 автомобилисты получат возможность сквозного проезда по новой магистрали от Твери до федеральной дороги А-120 (южное полукольцо вокруг Санкт-Петербурга) в районе Тосно. Стоимость проезда по новому участку для легковых автомобилей составит 280 рублей. От Твери до Тосно можно будет доехать за 1050 рублей. При оплате транспондером предоставляется скидка до 40%.

Олег Панкратов, руководитель департамента финансирования инфраструктуры ВТБ Капитал, заявил: «Уже на стадии работ этот проект вошёл в рейтинг EMEA Finance и был признан лучшим по версии Национальной премии «ROSINFRA». Автомагистраль М-11 – первая в России трасса, которой присвоена наивысшая категория 1A. В окончательном виде протяженность дороги составит 669 км, а сама она станет частью транспортного коридора Северная Европа–Западный Китай. Строительство этой трассы свидетельствует о важной роли ВТБ Капитал в развитии инфраструктуры России на основе государственно-частного партнерства».

Компания «Магистраль двух столиц» создана в июле 2013 г. инвестиционными банком ВТБ Капитал и французской компанией VINCI Highways (дочерним предприятием VINCI Concessions) для реализации проекта строительства и эксплуатации 7 и 8 этапов М11 на основе государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение между Правительством Российской Федерации, от имени которого выступает государственная компания «Российские автомобильные дороги», и ООО «Магистраль двух столиц» было подписано 18 ноября 2014 г. Соглашение заключено на 27 лет: на период строительства до 2019 г. и период эксплуатации до 2041 г.

Инвестиции в проект составили свыше 80 млрд руб., из них капитальный грант от государства – 57,6 млрд, остальная сумма – средства частных инвесторов. Протяженность участка строительства – 137,6 км, на них расположены 17 мостов, 44 путепровода и 1 тоннель под железной дорогой. В строительстве задействованы около 7000 человек и 500 единиц техники.