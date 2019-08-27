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Порховскую дорогу в ближайшее время приведут в нормативное состояние

Порховскую дорогу в ближайшее время приведут в нормативное состояние, заверил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин сегодня, 4 сентября, на совещании по вопросам жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Псковской области под руководством председателя комиссии Общественной платы РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игоря Шпектора.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе обсуждения встал вопрос о дороге в Порховском районе. Четыре года назад был проведен ее текущей ремонт, уложено асфальтовое покрытие. В настоящий момент дорога перекопана, уложены некие бетонные блоки, пояснил Борис Елкин.

В данный момент, по его словам, там идет капитальный ремонт труб водоотведения.

«Сейчас переукладывают трубы, затем положат асфальт. Бетонные блоки будут убраны», - заверил Борис Елкин.