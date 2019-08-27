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348 метров тротуара на Инженерной отремонтируют почти за миллион рублей

Администрация Пскова заказала ремонт тротуара на улице Инженерной. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, ремонт будет проводиться на участке от дома № 14 по ул. Инженерной до ул. Крупской.

Протяженность ремонтируемого участка - 348 метров.

Подрядчик определен 4 сентября. Это ООО «Технодор», цена контракта составит 968 тыс. 699,92 рубля.

Срок выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта по 1 ноября 2019 г.

Гарантийный срок устранения дефектов на объекте и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов, работ и верхнего слоя покрытия - 48 месяцев.