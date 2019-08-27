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В Пскове проведут ямочный ремонт дворовых проездов. СПИСОК

Администрация Пскова заказала работы по ликвидации аварийной ямочности асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к ним. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, аукциона проведут в электронной форме 17 сентября.

Начальная (максимальная) цена контракта - 5 млн 308 тыс. 681,00 рублей.

Источник финансирования - за счёт средств бюджета города Пскова на 2019 год.

Срок выполнения работ: с даты подписания муниципального контракта по 15 ноября 2019 года.

В список включены объекты:

- ул. Советская, д. 53/15 – ул. Кузнецкая, д. 15;

- ул. Н. Васильева, дома 73а,71б,75а;

- ДОС, дома 83,115, 120а;

- ул. Коммунальная, дома 20,22,28,40,40а;

- Рижский пр., дома 45,47, 67,67а;

- ул. Юбилейная, дома 77,77а – Рижский пр., д. 49а;

- пер. О. Зобова, дома 15,17,19;

- ул. 23 Июля, дома 5,7;

- ул. Петровская, д. 29;

- ул. Западная, дома 21,21а,23,25а,27;

- Октябрьский пр., дома 29,31,33, 39;

- ул. Печорская, д. 5а - ул. Коммунальная, д. 58а;

- ул. Юбилейная, дома 62,64;

- Рижский пр., д. 73 – ул. Рокоссовского, д. 2;

- Рижский пр., д. 83а – ул. Коммунальная, д. 70;

- Рижский пр., д. 83 – Рижский пр., 91;

- ул. Рокоссовского, д. 24а – Рижский пр., д. 85;

- ул. Рокоссовского, д. 4 – Рижский пр., д. 77;

- ул. Рокоссовского, д. 30 – ул. Коммунальная, д. 81;

- ул. Рокоссовского, д. 5 – ул. Коммунальная, д. 75б;

- ул. Индустриальная, д. 4а;

- ул. Я. Фабрициуса, д. 15;

- ул. Народная, д. 19;

- ул. Гражданская, дома 5,5а, 26;

- ул. Новоселов, дома 3,7;

- Рижский пр., д. 91 – ул. Балтийская, д. 4а;

- ул. Л. Толстого, д. 17 – ул. Гражданская, д. 8;

- ул. Бастионная, дома 4,9;

- ул. Юбилейная, д. 77б – Рижский пр., дома 49,51;

- ул. Звездная, д. 17а;

- ул. Киселева, д. 13;

- ул. Техническая, д. 14 – ул. Ижорского батальона, д. 45;

- ул. Ижорского батальона, д. 35 – ул. А. Алехина, д. 10;

- ул. Ижорского батальона, д. 37.