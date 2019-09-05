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Реестр дорог 13-го избирательного округа Пскова предлагает составить Галина Неваленная

Реестр дорог одномандатного избирательного округа №13 города Пскова предлагает составить кандидат в депутаты Псковской городской Думы по округу №13, главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.

По ее словам, состояние дорог на Запсковье - тема №1, которая чаще всего звучала на встречах с избирателями. «Есть общегородская и областная программа по ремонтам улично-дорожной сети, но нужно составить реестр дорог округа, чтобы понимать, какие следует отремонтировать в первоочередном порядке. И об этом мы говорили на встречах с избирателями. Практически все сходятся на том, что в первую очередь ремонтировать надо дороги, по которым дети направляются в школы и детские сады», - отметила кандидат в депутаты.

Кроме того, по словам Галины Неваленной, избиратели просят на некоторых улицах округа установить дополнительные искусственные неровности и облагородить пешеходные дорожки. «Я не говорю уже о том, что в современном городе должны быть еще и велодорожки», - заключила она.

*Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13 Неваленной Галины Ивановны