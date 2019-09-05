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Специалисты завершают работы на мосту через Кебь на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе

Дорожники завершают ремонт моста через Кебь, расположенного на 246-м километре федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия в Стругокрасненском районе. Об этом Псковской Ленте Новстей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Сейчас специалисты трудятся на левой половине проезжей части - по направлению в Псков. Все работы на искусственном сооружении планируется завершить к концу сентября.

Сейчас подрядная организация закончила устройство гидроизоляции мостового полотна и закрытого дренажа, установку перильного ограждения, устройство нижнего и верхнего слоя основания на подходах и сопряжениях. После этого на мосту через Кебь начнется укладка асфальтобетонного покрытия.

Напомним, на федеральной автодороге Р-23 в настоящее время продолжается ремонт еще трех мостовых сооружений. На 400-м километре завершаются работы на правой половине моста (в сторону Белоруссии) через реку Великая. Здесь устроен слой гидроизоляции, установлено перильное и барьерное ограждение, устроен дренажный канал из дренажных брикетов, а также смонтировано локальное очистное сооружение. В ближайшее время дорожники приступят к укладке асфальтобетонного покрытия. На втором мосту через Великую – на 455-м километре, работы на правой стороне (в сторону Белоруссии) уже завершены. Выполняется разборка мостового полотна слева.

На мосту через ручей Синий - на 514-м километре - подрядная организация выполнила устройство переходной плиты со стороны Белоруссии. Сейчас устройство фундаментной плиты, сопряжения моста с насыпью и переходной плиты необходимо выполнить со стороны Пскова. Для этого на объекте выполнено погружение временного шпунтового ограждения, устройство шандорной стенки и продолжается разборка земляного полотна.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» напоминает автовладельцам о том, что на участках работ организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Скорость движения ограничена до 50 км/ч. Во избежание ДТП при проезде участков водителям необходимо быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать требования временных дорожных знаков.