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АвтоМир / Дороги

В этом году в Великих Луках начнется масштабная реконструкция перекрестка улицы Дьяконова и проспекта Ленина

06.09.2019 16:15|ПсковКомментариев: 1

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 6 сентября, в ходе визита в Великие Луки совершил рабочий выезд по объектам улично-дорожной сети и дворовым территориям города, чтобы оценить состояние дорог и проконтролировать качество проведенного ремонта. В осмотре губернатора сопровождала глава администрации города Великие Луки Любовь Романова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области. 

Глава региона в первую очередь осмотрел участок дороги на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова. Уже в этом году начнется серьезная реконструкция перекрестка с устройством подземных переходов. Этот участок губернатор сравнил с горлышком бутылки, где тормозится общее движение автотранспорта к путепроводу. На проведение масштабных работ будут направлены часть средств, которые регион дополнительно получил из Правительства РФ по итогам договоренностей губернатора с федеральным центром.

Михаил Ведерников подчеркнул, что важно спланировать этапность проведения ремонтных работ, перенаправить движение автотранспорта, чтобы не создать серьезных трудностей для населения.

Кроме того, глава региона оценил качество ремонта дворовой территории на улице Комсомольской, которая была приведена в порядок в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году здесь отремонтировали проезд, обустроили парковку, поставили детский комплекс и воркаут-площадку. Осмотрев дворовую территорию, Михаил Ведерников поручил установить специализированное покрытие на территории детской и спортивной площадок.

Всего в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» Великие Луки получили более 27 млн рублей. Эти средства позволят привести в порядок 3 общественных пространства и 15 дворовых территорий.

«В этом году Великим Лукам на приведение в порядок улично-дорожной сети выделены беспрецедентные средства. Если в прошлом году город получил на эти цели около 140 млн рублей, то в этом — около 460 млн рублей», — обратил внимание Михаил Ведерников и напомнил, что повышенное внимание необходимо уделить качеству ремонтных работ.

По итогам осмотра глава региона озвучил свое поручение региональному Комитету по транспорту и дорожному хозяйству: на тех участках улиц, где в этом году было заменено асфальтовое покрытие, в следующем будет проведена реконструкция тротуаров.

Источник: Псковская Лента Новостей
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