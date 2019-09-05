В Пскове может появиться новый светофор на Октябрьском проспекте. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, такое решение принято 6 сентября городской комиссией по безопасности дорожного движения.
Рекомендовано установить светофор с кнопкой вызова для пешеходов на пересечении с улицей Пушкина, у дома №14. Предполагается, что будет выбран наиболее оптимальный режим включения разрешающего сигнала для пешеходов.
Мнение членов комиссии разделились, но предложение нашло поддержку у большинства.
Решение принято в интересах безопасности пешеходов.
Напомним, несколько лет назад улица Пушкина от Октябрьского проспекта до улицы Ленина стала пешеходной зоной.