АвтоМир / Дороги

Еще один перекресток с разрешенным «правым поворотом» на красный сигнал светофора появится в Пскове

Еще один перекресток с разрешенным «правым поворотом» на красный сигнал светофора появится в Пскове. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, такое решение принято 6 сентября городской комиссией по безопасности дорожного движения.

Эксперимент проведут на перекрестке Крестовского шоссе и улицы Германа, которая ведет к аэропорту. В связи с малочисленностью пешеходов решено разрешить постоянно работающий поворот направо с Крестовского шоссе на улицу Германа.

Вопрос в каком исполнении будет сделана стрелка – в виде дополнительной секции светофора или в виде знака согласно ГОСТу, будет решен в рабочем порядке.

Напомним, ранее в Пскове появился постоянно работающий правый поворот на красный на перекрестке Рижский проспект – улица М. Горького.