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На улице Юбилейной будут «переформатированы» полосы движения транспорта на дамбе

На улице Юбилейной будут «переформатированы» полосы движения транспорта на дамбе. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, 6 сентября городская комиссия по безопасности дорожного движения в целом поддержала предложение движения «Убитые дороги» по изменению разметки.

На Юбилейной между Красноармейской набережной и ул. Яна Райниса будет организовано 5 полос, но изменится их положение. При движении со стороны моста 50-летия Октября будет три полосы, правая будет предназначена только для поворота направо.

При движении со стороны дома офицеров останется две полосы.