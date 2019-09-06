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В Псковском районе установят новые дорожные знаки и нанесут разметку

До 1 ноября в Псковском районе планируется установить новые дорожные знаки, а также нанести горизонтальную дорожную разметку на дорогах.

Аукцион на выполнение работ состоится 20 сентября, начальная цена контракта равняется 464,771 рублю.Как сообщается на сайте госзакупок Псковской области, данные работы будут проводиться в деревне Подосье на улице Мелиораторов, в деревне Опочицы (центральный проезд), а также от базы Псковэнерго до границы Пскова.

Источником финансирования работ является бюджет Псковского района.