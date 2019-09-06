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Губернатор Михаил Ведерников утвердил планы дополнительных дорожных работ в регионе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание, посвященное вопросам ремонта улично-дорожной сети региона. В нем приняли участие вице-губернатор Василий Осипов, председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, главы администраций Пскова и Великих Лук Александр Братчиков и Любовь Романова, директор Псковавтодора Владимир Шаляев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В настоящее время дорожные ремонты активно ведутся на всех участках региональной сети. В Пскове в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» основные работы идут по улице Юбилейная. Помимо укладки нового асфальтового покрытия на объекте будет заменен бордюрный камень и отремонтированы тротуары. Кроме того, ремонтируется улица Льва Толстого. На всех объектах дорожного ремонта, которые были проведены в этом году в рамках национального проекта, нанесут термопластиковую разметку. Необходимые конкурсные процедуры запущены.

В рамках совещания Михаилу Ведерникову был представлен график дополнительных работ по дорожному ремонту, которые в этом году будут проведены за счет сложившейся экономии, а также на средства дополнительного трансферта из федерального бюджета. Напомним, что при активной работе губернатора с федеральным центром Правительство РФ дополнительно выделило Псковской области 250 млн рублей на ремонт региональных, межмуниципальных и местных автомобильных дорог. Из них 100 млн рублей направлено Пскову, 150 млн рублей — Великим Лукам.

Так, например, в Пскове на эти средства планируется привести в нормативное состояние улицы Петровскую и Яна Райниса на всем их протяжении, а также улицу Декабристов, которая ведет к псковскому аэропорту. Кроме того, ремонты пройдут на улице Стахановской и 23 июля.

В Великих Луках большая часть дополнительного финансирования будет направлена на начало масштабной реконструкции перекрестка улицы Дьяконова и проспекта Ленина, который позволит разгрузить движение автотранспорта к путепроводу. Данный участок дорожной сети губернатор осмотрел несколько дней назад в рамках рабочей поездки в город. Кроме того, в нормативное состояние планируется привести еще 7 участков улиц, по которым поступало больше всего жалоб.

По итогам обсуждения глава региона планы по дорожному ремонту утвердил, обратив внимание, что необходимые конкурсные процедуры должны быть проведены в максимально сжатые сроки. Михаил Ведерников подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить качеству ремонтных работ. В связи с этим поручил не снижать контроля за подрядными организациями, которые работают на объектах. «Надо, чтобы подрядчики понимали, насколько это серьезно. Лучше один раз сразу отремонтировать хорошо, чтобы потом не возвращаться к этим дорогам снова. Если в отдельных случаях вас не услышат — буду с ними разговаривать лично», — заметил губернатор.

Кроме того, в рамках совещания были рассмотрены планы по дорожному ремонту на следующий год региональной сети автодорог и территории Псковской агломерации. В Пскове, например, в следующем году в рамках национального проекта будет продолжен капитальный ремонт по улице Яна Фабрициуса, что позволит полностью привести улицу в нормативное состояние. Также в плане — ремонт Рижского проспекта, дорожные работы в районе микрорайона Псковкирпич и ряд других участков.

По поручению губернатора к обсуждению перечня дорог, подлежащих ремонту в следующем году, необходимо подключить глав муниципальных образований, представителей общественных организаций, начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Псковской области Евгения Шапкина, чтобы планы ремонта были максимально продуманы, а также учтено мнение населения. Михаил Ведерников обратил внимание, что конкурсные процедуры необходимо провести уже в этом году, чтобы оперативно приступить к работам в следующем.

Напомним, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковской области на 2019 году предусмотрена реализация более 50-ти объектов и мероприятий на сумму около 2 млрд рублей.