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Дорожные организации проигнорировали торги по ремонту улиц Лагерной и Пароменской в Пскове

В Пскове не нашлось желающих ремонтировать улицу Лагерную. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

Ремонт улицы Лагерной планировался на участке от улицы Максима Горького до областной больницы. Начальная (максимальная) цена контракта - 2 млн рублей.

Не подано ни одной заявки и на аукцион по ремонту улицы Пароменской в Пскове. Ремонт планировался на участке от улицы Петровской до улицы Народной. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 15 млн 375 тыс. рублей.

Одна заявка подана на аукцион по нанесению горизонтальной разметки по улицам: Рельсовая, Паровозный проезд, Железнодорожная, Льва Толстого, Юбилейная в Пскове. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 2 млн 218 тыс. рублей.

Одна организация участвовала в торгах на ремонт проезда Рижский пр.,49 - Кузбасской дивизии, 22 (на участке от ул. Коммунальной до ул. Кузбасской дивизии, 22). Начальная (максимальная) цена контракта - 4 млн 550 тыс. рублей.