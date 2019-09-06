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В рамках нацпроекта на дороге «Псков-Родина» завершаются ремонтные работы

В Псковском районе завершаются ремонтные работы на дороге «Псков-Родина», которые проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили Псковской Ленте новостей в пресс-службе региональной администрации.

На ремонт трехкилометрового участка было выделено более 30 млн рублей из федерального бюджета. Сотрудники подрядной организации заменили водопропускные трубы, расширили проезжую часть, благоустроили три автобусные остановки и сделали еще одну новую. Также рабочие обустроили 550 метров тротуара.

На проезжей части было заменено асфальтовое покрытие. В ближайшее время на объекте должна появиться разметка из термопластика.

Гарантийный срок на верхний слой асфальта и пешеходную дорожку составит 4 года, на нижний слой покрытия — 5 лет, на разметку — 2 года.

Дорога была включена в план ремонта по многочисленным обращениям жителей.

Всего в этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут проведены работы более чем на 50 участках региональных и местных автодорог на общую сумму около 2 млрд рублей, из них 450 млн на ремонт дорог, входящих в Псковскую агломерацию. Так, например, в Пскове в рамках проекта в этом году ведется ремонт улицы Юбилейной, отремонтированы участки улиц Железнодорожной, Рельсовой и Паровозного проезда.