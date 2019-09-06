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В Псковском районе ведется ремонт автодороги «Псков-Ваулино-Торошино»

В Псковском районе активные дорожные работы ведутся на участке автомобильной дороги «Псков-Ваулино-Торошино», протяженность которого составляет около 11 км. Ремонт в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводят специалисты Псковавтодора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

На протяжении ряда лет поступали неоднократные обращения граждан, которые жаловались на изношенность покрытия, ямочный ремонт ситуацию не изменил. В этом году асфальтобетонное дорожное полотно будет полностью заменено.

В настоящее время работы по замене дорожной одежды на первом участке уже завершены, восстановление изношенных слоeв асфальтобетонного покрытия продолжается.

На приведение дороги в нормативное состояние будет направлено около 120 млн рублей.

Всего в этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут проведены работы более чем на 50 участках региональных и местных автодорог на общую сумму около 2 млрд рублей, из них 450 млн на ремонт дорог, входящих в Псковскую агломерацию. Так, например, в Пскове в рамках проекта в этом году ведется ремонт улицы Юбилейной, отремонтированы участки улиц Железнодорожной, Рельсовой и Паровозного проезда.