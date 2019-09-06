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Дорожники заменили 14 водопропускных труб на трассе Р-56 в Псковской области

Федеральные дорожники завершили основные работы по капитальному ремонту 14 водопропускных труб на трассе Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков в Псковском районе Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

К работам подрядная организация приступила в начале июня текущего года. На сегодняшний день выполнена замена водопропускных труб на 179+525, 179+702, 186, 193, 195, 202, 205+201, 205+826, 206, 211, 212, 218, 219 и 220-м километрах федеральной автодороги Р-56. На 212-м километре сейчас выполняются укрепительные работы. В ближайшее время специалисты приступят к восстановлению асфальтобетонного покрытия. В рамках заключенного государственного контракта на трассе Р-56 предстоит заменить еще пять водопропускных труб.

Напомним, в этом году в Псковской области дорожники также меняют шесть труб на автомобильной дороге М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск - граница с Латвийской Республикой. На данный момент работы сконцентрированы на 507, 509 и 510-м километрах: производятся укрепительные работы, подготовка покрытия из железобетонных плит для временного проезда. Своевременная замена водопропускных труб позволит предотвратить и избежать разрушения асфальтобетонного покрытия тела насыпи и размыва откосов автомобильных дорог, обеспечить требуемый водоотвод, как паводковых, так и поверхностных вод, а также восстановить транспортно-эксплуатационные характеристики участков федеральных трасс в местах расположения искусственных сооружений.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и призывает автомобилистов быть предельно внимательными и осторожными при движении по участку федеральной дороги, соблюдать требования временных дорожных знаков.