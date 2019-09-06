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АвтоМир / Дороги

Ремонтные работы на участке дороги «Гдов - Краколье» вышли на финишную прямую

13.09.2019 17:42|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области продолжается ремонт участка дороги «Псков -Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье» протяженностью 23 км. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на эти цели выделено боле 240 млн рублей из федерального бюджета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Подрядной организацией является компания «Буер». Рабочие провели переустройство двух водопропускных труб, фрезеровку изношенного асфальта. После этого уложен выравнивающий слой покрытия, верхний слой асфальта уложен на 70% протяженности участка. В целом приводить в порядок дорогу специалисты будут в течение 4 лет. Так, на 2020 год запланирован ремонт 31,6 км дороги, в 2021 году - 32 км, в 2022 году - более 23 км ремонта и 4 км реконструкции, в 2023 году - 16,7 км и в 2024 году - 12 км. В Гдовском районе также завершен ремонт дороги «Ямок - Кроксово - Первомайск».

Работы проводились в рамках содержания дорожной сети организацией «Псковавтодор». Местные жители обращались к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову из-за неудовлетворительного состояния дороги. Как отмечалось в сообщениях, ямочный ремонт не решает проблем, а капитальные работы последний раз проводились более 10 лет назад. Ремонт произведен на участке протяженностью в 2,5 км. Рабочие укрепили обочины и заменили изношенное асфальтовое покрытие.

Теги: #ремонт дорог #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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