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Администрация Пскова объявила аукционы на ремонт еще 6 улиц

Администрация Пскова объявила несколько аукционов на ремонт улиц. Информация размещена на сайте госзакупок 14 сентября.

Ремонт улицы Петровская (на участке от ул. Розы Люксембург до ул. Красноармейская) оценен в 11 млн 663 тыс. 245,00 рублей. Источник финансирования - федеральный бюджет. Протяженность участка – 0,530 км. Ремонт должен быть выполнен до 5 декабря 2019 г.

Ремонт ул. 23 Июля обойдется в сумму до 9 млн 796 тыс. 042,00 рубля. Протяженность участка – 0,530 км.

Ремонт улицы Гоголя (на участке от ул. Спегальского до ул. Воровского) и улицы Спегальского (на участке от ул. Гоголя до ул. Некрасова) объединён в один аукцион стоимостью 4 млн 400 тыс. 675 рублей. Протяженность участка улицы Гоголя – 0,158 км, Спегальского – 0,129 км.

Ремонт улицы Яна Райниса обойдется в 30 млн 183 тыс. 656,00 рублей. Протяженность участка – 2,233 км. Окончание ремонтных работ – до 26 ноября 2019 г.

Ремонт улицы Декабристов планируется на участке от дома № 20 по ул. Германа до ул. Железнодорожная. Начальная (максимальная) цена контракта 26 млн 955 тыс. 214,00 рублей. Протяженность участка – 1,826 км. Окончание ремонтных работ – до 26 ноября 2019 г.

На улицу Стахановскую (на участке от ул. Металлистов до ул. Вокзальная) выделено 17 млн 001 тыс. 168,00 рублей. Протяженность участка – 0,725 км. Окончание ремонтных работ – до 5 декабря 2019 г.

Кроме того, 13 сентября объявлены новые аукционы по ремонту улиц Лагерной и Пароменской.