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Улицу Леона Поземского в Пскове закроют на ремонт за 350 млн рублей

Участок улицы Леона Поземского в Пскове перекроют на реконструкцию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил и. о. начальника управления строительства и капитального ремонта администрации города Павел Андреев. Подробности по поводу предстоящих работ озвучили 16 сентября на рабочем совещании под руководством главы администрации Пскова Александра Братчикова.

Источник: «Яндекс.Карты»

«В сентябре начнется первый этап работ, включающий участок от Троицкого моста до пересечения Леона Поземского и улицы Набат. Сейчас готовится разрешительная документация, - отметил Павел Андреев. - Движение на участке дороги будет перекрываться частями. Необходимо сохранить движение, сделать его максимально удобным, поскольку улицы Белинского и Труда очень востребованы».

По словам и. о. начальника управления, контракт на работы различного рода заключили 9 сентября. Срок окончания первого этапа - декабрь 2020 года. Сумма контракта - около 354 миллионов рублей.

«Под первый этап попадут и прилегающие территории: парки Строителей и Парламентаризма. Работы затронут и несколько прилегающих улиц. Например, улицу Набат, - добавил Павел Андреев. - На участке будет произведено переустройство сетей: электрических, канализации, водопровода. Также устройство асфальтобетонного покрытия».

И. о. начальника управления подчеркнул, что следующие этапы реконструкции можно будет провести в последующие годы, если поступит финансирование с федерального центра. Так, предполагается, что на втором этапе ремонт коснется участка улицы Поземского от перекрестка с улицей Набат до пересечения с улицей Ипподромной. А на третьем - от Ипподромной и до границ города.