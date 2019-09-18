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«Убитые дороги Пскова»: Подрядчики стали идти на контакт

Подрядчики, занимающиеся ремонтом дорог в Пскове, стали лучше идти на контакт с общественниками, нежели раньше. Об этом 20 сентября на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сообщил активист общественного движения «Убитые дороги Пскова» Николай Мельков.

«Сейчас большинство подрядчиков идет на контакт с нами. Раньше такого не было. А сейчас - мы видим, что они делают. Само собой, есть к ним и претензии по определенным работам. Но что-то не называет нареканий. Например, сделали улицу Белинского, нанесли разметку», - отметил Николай Мельков.

Кроме того, активист упомянул, что, несмотря на удовлетворительные работы, нередко на пешеходных переходах застаивается вода - образуются лужи, и такие недостатки необходимо устранить.