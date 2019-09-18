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Дорога «Псков-Ваулино-Торошино» будет отремонтирована до конца года

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 20 сентября, принял участие в личном приеме граждан, который по поручению главы государства провел советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в режиме видеоконференцсвязи рассмотрено заявление жительницы деревни Торошино Псковского района, которая обратилась в администрацию президента РФ по вопросу ремонта автодороги «Псков-Ваулино-Торошино». Женщина пожаловалась на неудовлетворительное состояние дороги.

Глава региона Михаил Ведерников сообщил, что дорога (от Северного обхода до деревни Торошино) ремонтируется в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели выделено около 120 млн рублей. Работы идут в плановом режиме и будут завершены до 31 октября.

Говоря о контроле над качеством дорожного ремонта, губернатор сообщил, что на базе Псковавтодора действует многофункциональная лаборатория, которая отслеживает качество разных этапов работ. «Все дорожные ремонты, которые делаем, принимаем комиссионно, в том числе и с участием коллег из надзорных органов», - отметил Михаил Ведерников и пригласил заявительницу также принять участие в приемке дорожных работ.

В завершение Антон Кобяков поручил предоставить информацию об исполнении поручения в срок до 1 ноября.