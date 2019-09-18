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«Убитые дороги Пскова» о БКД: Для чиновников важны лишь отремонтированные километры

Активист общественного движения «Убитые дороги Пскова» Дмитрий Цопов поделился мнением о национальном проекте «Безопасные и качественные дороги» («БКД»). О том, как реализуется проект в Псковской области и не только, 20 сентября на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сообщил активист общественного движения «Убитые дороги Пскова» Дмитрий Цопов.

«Мы наблюдали за реализацией проекта "БКД" и поняли, что чиновники отчитываются за отремонтированные километры дороги. А пешеходные переходы, тротуары, освещение - уходят на задний план: не то, за что надо отчитываться. Уложат асфальт - и все супер! А о пешеходах редко заботятся. Надо же делать хорошо не только автомобилистам, но и другим участникам движения», - отметил Дмитрий Цопов.

По словам активиста, проблема существует не только на уровне Псковской области, но и в других регионах страны, где реализуется «БКД»: «Надо пересмотреть реализацию проекта».