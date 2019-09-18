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Активисты «Убитых дорог Пскова» предложили альтернативу ликвидации пешеходного перехода на Октябрьском

Активисты общественного движения «Убитые дороги Пскова» предложили свой вариант, как можно обезопасить дорожное движение на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Свердлова без ликвидации пешеходного перехода. Своими соображениями общественники поделились 20 сентября на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

«У нас как решили: пешеходный переход на перекрестке Октябрьского и Свердлова - опасный, там сбивают людей, давайте ликвидировать. То есть выбрали самое простое решение. Не захотели немного подумать и применить другую технологию. Такое ощущение, что решения у нас принимают какие-то динозавры, которые не соображают, как сделать город красивым и удобным, а идут по пути наименьшего сопротивления», - отметил активист Дмитрий Цопов.

Его поддержал коллега - Максим Пушкин: «Причем на этот переход были потрачены деньги, когда ремонтировалась улица Свердлова. Там сделали понижение, освещение, разметку, положили тактильную плитку. И в отношении понижения этот переход был идеальным. В городе нет других таких, где понижение было бы выполнено по нужной высоте, ширине. Коляски ездили без проблем».

В свою очередь, как альтернативу ликвидации пешеходных переходов общественники предложили европейский опыт: не ликвидировать переход, а установить там островок безопасности, а сам переход сделать искусственной неровностью.