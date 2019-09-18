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Круговое движение будет оборудовано на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках

После реконструкции на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дьяконова в городе Великие Луки будет оборудовано круговое движение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

И.о. первого заместителя главы администрации города Юрий Власюк объяснил, почему было выбрано решение кругового движения, а не просто расширенного перекрестка со светофорами.

«Любой светофор подразумевает, что для кого-то в любом случае будет гореть красный сигнал, – отметил Юрий Власюк, – а при круговом движении нет фазы красного, движение идет бесперебойно. По проекту круговое движение будет идти по двум полосам. К тому же, в связи с тем, что машины не будут останавливаться на красный сигнал светофора, в центре города уменьшится загазованность, станут меньше пробки, потому что ни одна машина, опять-таки, не будет тормозить на светофоре. Это очень важно».