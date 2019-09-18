АвтоМир / Дороги

Александру Братчикову не нравится ход дорожных работ на улице Яна Фабрициуса в Пскове

Главу администрации Пскова Александра Братчикова не устраивает ход работ по реконструкции участка улицы Яна Фабрициуса, до пересечения с улицей Гражданской. Об этом он сообщил 23 сентября на открытом рабочем совещании, посвященном реконструкции улиц Яна Фабрициуса, Индустриальной и Леона Поземского.

О том, как проходят работы, доложил официальный представитель генерального подрядчика ООО «Экспресс-строй» Вячеслав Гуд: «Пока критичного отставания от сроков нет. Нет отставания от графика. Нас "тормозят" опоры освещения. У нас до сих пор не получено разрешения на их демонтаж».

Кроме того, Вячеслава Гуд добавил, что там, где стоят опоры, необходимо провести работы по ливневой канализации, после которых уже переходить к следующему этапу. Александр Братчиков в ответ на это выразил возмущение: «Мне не нравится ход работ на объекте. Как то, что вы сказали, жителям объяснять? Асфальт опять будем укладывать в ноябре? В декабре?»

Подрядчик ответил, что, вероятно, укладывать асфальт будут в ноябре. На совещании отметили, что на объекте предусмотрен демонтаж уличного освещения и защита кабельных линий: проектная документация прошла экспертизу. Однако механизм, предложенный ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», не подходит для выполнения работ, поскольку подрядчик и расчеты уже утверждены.

Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Сергей Грибков сообщил, что МРСК работает в рамах стандарта, распространяющегося на Северо-Запад, и максимальный срок выполнения услуги по освобождению участка от электросетевых объектов - 210 дней.

«Это зависит от сложности объекта, стоимости и погодных условий, - подчеркнул Сергей Грибков и добавил, что пока не получал технические условия по объекту. - Сейчас мы определили опоры, которые возможно применять повторно, и те ,которые будут утилизированы при демонтаже». Кроме того, представитель «Псковэнерго» добавил, что на объекте необходимы работы по дополнительной кладке трубы и защиты существующего кабеля: «Если все наши замечания учтены, то нам нужно 2 дня, чтобы определить технические решения».

На совещании также отметили, что сейчас аналогичная проблема касается и реконструкции пересечения улиц Инженерной и Индустриальной, где необходимо провести работы по выносу кабелей - около километра - и переносу опоры освещения.

Напомним, реконструкция участка на пересечении улиц Яна Фабрициуса и Гражданской идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и должна закончиться в этом году.