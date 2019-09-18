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АвтоМир / Дороги

Александр Братчиков о реконструкции псковских улиц: Не освоим деньги по нацпроекту - проблемы будут у всех

23.09.2019 16:07|ПсковКомментариев: 0

Глава администрации Пскова Александр Братчиков резюмировал, как сейчас обстоит ситуация с реконструируемыми городскими улицами. О ходе работ Александр Братчиков сообщил 23 сентября, после рабочего совещания, посвященного реконструкции улиц Яна Фабрициуса, Индустриальной и Леона Поземского.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, из-за сложностей взаимодействия подрядной организации, городской администрации и филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», способных привести к запоздалому вводу в эксплуатацию участка улицы Яна Фабрициуса, до пересечения с улицей Гражданской, и участка на перекрестке улиц Индустриальной и Инженерной, Александр Братчиков напомнил участникам совещания, какие у этого могут быть последствия.

«Вы понимаете, что эти улицы делаются на деньги нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»? Не освоим эти деньги - проблемы будут у всех нас. И у региона. Потом руководители более высокого уровня будут разбираться, почему так произошло. Подрядчик не получит денег, а мы - понесем ответственность. Все, кто хоть как-то поучаствовал, будут нести определенную ответственность!» - отметил сити-менеджер.

Чтобы избежать сложностей с взаимодействием между структурами, замдиректора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Сергей Грибков предложил следующее: «Цифры, которые выставлены подрядчику, должны проходить через нас. Тогда энергетики не будут удерживающим фактором. Сейчас же наше мнение не учитывается при согласовании. Поэтому происходят сложности, если надо поменять сети, переместить опоры освещения или вынести кабель».

Александр Братчиков отметил, что администрация Псковской области учтет пожелания «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».

После совещания глава администрации Пскова отметил: «Пока есть ремонт дорог - есть проблема. Мы доставляем неудобство нашим гражданам».

Сити-менеджер добавил, что задержек со сдачей в эксплуатацию удалось бы полностью избежать, если бы федеральных подрядчиков интересовали те объемы, которые предоставляет наш город: «Но мы имеем то, что имеем. Поэтому я хочу попросить управление городского хозяйства делать меньше сроки, чтобы жителям было комфортнее».

Александр Братчиков подчеркнул, что, в отличие от улиц Юбилейной и Льва Толстого, где работы почти закончены, у него вызывает опасение улица Яна Фабрициуса, где будет замена сетей.

«Поэтому следующее совещание будет на объекте. Нужны графики по отставанию. Чтобы мы могли видеть, почему это произошло и когда проблема будет устранена», - заключил Александр Братчиков.

Напомним, участок на улице Яна Фабрициуса и пересечение Индустриальной и Инженерной - по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» - отремонтируют в 2020 году. На 2019 год на участок, реконструируемый по Яна Фабрициуса, предусмотрено 64,4 миллиона рублей. На 2020 год - 92,7 миллиона. На пересечение Индустриальной и Инженерной - на 2019 год - 72,9 миллиона. На 2020 год - 40,6 миллиона.

В администрации Пскова добавили, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников требует от подрядчиков серьезного отношения к ремонту дорог. У Александра Братчикова вопрос находится на особом контроле.

Теги: #ремонт дорог #администрация Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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