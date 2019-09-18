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Все водители возмущены - псковичи предлагают разрешить разворот на перекрестке Инженерной и Юности

Жители Пскова жалуются, что на перекрестке улиц Инженерной и Юности нельзя развернуть транспортное средство. Сообщение об это появилось на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«На перекрестке улиц Юности и Инженерной запрещен разворот. Это крайне неудобно для жителей микрорайона. Все ссылаются на проект. Неужели нельзя принять решение и внести изменения? В настоящее время все транспортные средства вынуждены выезжать из микрорайона только направо - на улицу Труда. Разворачиваться на кольце уже не имеет смысла. В результате новая дорога не разгружает движение по улице Труда, а, наоборот, нагружает. На аналогичной дороге (улица Балтийская) такой проблемы нет. Почему здесь из ничего надо было создать проблему?» - говорится в сообщении.

Кроме того, автор обращения подчеркнул, что ширина дороги - две полосы - позволяют без помех для движения организовать возможность разворота для транспорта: «Не знаю, много ли подобных обращений уже было, но знаю, что водители, все без исключения, возмущены существующим положением.

Ответственным за разрешение проблемы назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.