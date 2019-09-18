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Дорожные работы на Сиреневом бульваре в Пскове подходят к концу

В Пскове заканчиваются дорожные работы на Сиреневом бульваре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил замначальника управления городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова Александр Грацкий.

Источник:«Яндекс.Карты»

«На данный момент завершатся работы и по другой стороне парка. Осталось лишь заасфальтировать съезды и нанести дорожную разметку», - отметил Александр Грацкий.

Дорожный ремонт участка около Сиреневого бульвара идет в рамках строительства жилого квартала «Северный». Со слов замначальника управления, «под подъездные пути». Александр Грацкий добавил, что крайний срок окончания дорожных работ - с 30 сентября по 6 октября.

«Открыть движение раньше - нельзя, поскольку потом будет проблематично нанести разметку», - подчеркнул замначальник управления.

Кроме того, Александр Грацкий напомнил, что после того, как работы закончатся, на участке организуют одностороннее автомобильное движение: «Если все оставить так, как было, то там машинам будет снова не разъехаться, поскольку вдоль - паркуют машины. Одностороннее движение разрешит эту проблему. А ехать в обратном направлении можно будет по другой стороне парка».