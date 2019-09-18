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Установка светофора на Рижском проспекте у «Маяка» в Пскове обойдется в 921,6 тыс. рублей

Установка светофора на Рижском проспекте у «Маяка» в Пскове обойдется в 921,6 тыс. рублей. На сайте госзакупок 23 сентября размещена информация о победителе аукциона на право установки пешеходного светофора у дома №31 по Рижскому проспекту.

Это ООО «ТрансСигнал» с ценой контракта 921 тыс. 600,00 рублей. Второе предложение поступило от ООО «Спецтехсервис» с суммой 921 тыс. 600,00 рублей.

Начальная цена контракта составляла 926 тыс. 450,39 рублей.

Согласно техническому заданию, подрядчик установит светофор с вызывным устройством и 115 метров пешеходного ограждения до 6 декабря 2019 года.

Предусмотрены гарантийные обязательства:

- гарантия на выполненные работы - 3 года

- гарантия на светофоры светодиодные - 3 года

- контроллер дорожный - 3 года

- дорожные знаки - 3 года

- пешеходное ограждение - 3 года