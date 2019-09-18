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В связи с проведением финального этапа Кубка России по ралли будет закрыт центр Пскова

В связи с проведением в Пскове финального этапа Кубка России по ралли «Псков Ганзейский» в пятницу, 27 сентября, с 20.30 до 22.30 будет временно прекращено движение автотранспорта по площади Ленина, улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова и Ольгинскому мосту, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

В качестве объездов определены улицы К. Маркса (движение от железнодорожного вокзала), Труда, Инженерная, Кузнецкая, М. Горького и мост им. 50-летия Октября. Соответствующее постановление подписал во вторник, 24 сентября, Глава Администрации города Александр Братчиков.

Отметим, что с 26 по 29 сентября в Псковской области пройдет финальный этап Кубка России и чемпионата региона по ралли. Впервые специально для ралли «Псков Ганзейский» в город прибудет легенда «Дакара» команда «КАМАЗ-мастер». Подробно с программой, маршрутом и графиком перекрытия дорог можно ознакомиться на официальном сайте федерации автомобильного спорта Псковской области.

Организаторы рекомендуют посетить в Пскове церемонию открытия соревнования, которая состоится 27 сентября в 20.45 на площади Ленина, а с 21.30 до 23.00 - городской суперспецучасток «Кубок Княгини Ольги» на площади Ленина и Октябрьской площади.

В субботу, 28 сентября с 12.00 до 13.30 в центре города на стоянке туристических автобусов пройдет фотосессия с «КАМАЗ-МАСТЕР», с 12.30 до 15.30 на улице Ленина будет работать единый парк сервиса, с 21.00 до 23.30 в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье» на Зональном шоссе состоятся награждение и концерт кавер-группы «Красивая».