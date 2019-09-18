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На три дня закроют для движения участок улицы Горького в Пскове

В связи с проведением строительных работ на газопроводе с 9.00 2 октября до 24.00 4 октября закрывается для движения транспорта участок улицы Максима Горького на пересечении с улицей Конной.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрация города Пскова, в качестве объезда определены: улица Народная, улица Розы Люксембург.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.