←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Права только через госуслуги
Катафоты на «зебре»
бензин или жидкое золото?
Работы на троечку
Трасса Р-23: дорога смерти
Пушкинский тупичок
ещё Дороги 18.09.2019 20:4311 Фотофакт: В Пскове ликвидировали пешеходный переход на Октябрьском проспекте 25.09.2019 10:080 Определена организация, которая займется ремонтом улицы Лагерной в Пскове 25.09.2019 08:220 На три дня закроют для движения участок улицы Горького в Пскове 24.09.2019 21:580 С сегодняшнего дня закрыт для движения участок улицы Энгельса в Великих Луках 24.09.2019 19:320 В связи с проведением финального этапа Кубка России по ралли будет закрыт центр Пскова 24.09.2019 12:160 Прокуратура Порховского района требует наказать виноватых в небезопасном состоянии дорог
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Определена организация, которая займется ремонтом улицы Лагерной в Пскове

25.09.2019 10:08|ПсковКомментариев: 0

Определена организация, которая займется ремонтом улицы Лагерной в Пскове. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, по окончании срока подачи подана только одна заявка.

Заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе. Электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 71 Федерального закона № 44-ФЗ. Контракт будет заключен с ООО «ДРС60».

Ремонт улицы Лагерной планируется на участке от улицы Максима Горького до областной больницы. Начальная (максимальная) цена контракта - 2 млн рублей.

Протяженность ремонтируемого участка – 188 метров. Вместе со съездами фрезеруется 1609 кв. метров покрытия. Регулируется высотное положение крышек 9 люков. Ремонтируется также и тротуар.

Работы должны быть выполнены до 30 октября 2019 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 4700 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
25.09.2019, 10:240 К водителям-лихачам в Эстонии применят «успокоительные остановки» 25.09.2019, 10:080 Определена организация, которая займется ремонтом улицы Лагерной в Пскове 25.09.2019, 10:060 МВД поддержало идею снизить допустимый порог превышения скорости 25.09.2019, 09:300 Как приобрести автомобили Skoda Rapid на выгодных условиях?
25.09.2019, 09:040 Водитель «Нивы» сбил пешехода на «зебре» в Острове 25.09.2019, 08:220 На три дня закроют для движения участок улицы Горького в Пскове 24.09.2019, 22:530 ЦБ: Реформа ОСАГО может привести к снижению базового тарифа в ряде регионов 24.09.2019, 21:580 С сегодняшнего дня закрыт для движения участок улицы Энгельса в Великих Луках
24.09.2019, 21:210 Ремни безопасности в автобусах при групповой перевозке детей станут обязательными с октября - ГИБДД РФ 24.09.2019, 19:320 В связи с проведением финального этапа Кубка России по ралли будет закрыт центр Пскова 24.09.2019, 17:470 В Псковском районе повторно пойман пьяный водитель 24.09.2019, 12:160 Прокуратура Порховского района требует наказать виноватых в небезопасном состоянии дорог
24.09.2019, 09:584 Установка светофора на Рижском проспекте у «Маяка» в Пскове обойдется в 921,6 тыс. рублей 23.09.2019, 21:171 Стали известны подробности ДТП в Великолукском районе, где погиб ребенок 23.09.2019, 19:350 Дорожные работы на Сиреневом бульваре в Пскове подходят к концу 23.09.2019, 17:540 На перекрестке Труда и Звездной в Пскове автомобильное движение ограничили на неделю
23.09.2019, 17:330 Все водители возмущены - псковичи предлагают разрешить разворот на перекрестке Инженерной и Юности 23.09.2019, 17:310 Ребенок упал с велосипеда и оказался под колесами «Газели» в Великолукском районе 23.09.2019, 16:074 Александр Братчиков о реконструкции псковских улиц: Не освоим деньги по нацпроекту - проблемы будут у всех 23.09.2019, 13:434 Александру Братчикову не нравится ход дорожных работ на улице Яна Фабрициуса в Пскове
23.09.2019, 12:460 Псков-Лада предлагает псковичам воспользоваться программой трейд-ин и купить новый автомобиль со скидкой 23.09.2019, 12:230 С 25 сентября закрывается автодвижение по участку улицы Генерала Маргелова 23.09.2019, 11:582 В Пскове на автобусных остановках начали устанавливать информационные табло 23.09.2019, 11:540 Замначальника псковского УГХ: Работы на улице Льва Толстого закончатся вовремя
23.09.2019, 11:260 В Пскове почти завершились работы на улице Юбилейной 23.09.2019, 10:070 Водитель ВАЗа превысил скорость и поэтому оказался в яме на дороге в Великих Луках 23.09.2019, 09:390 По уточненным данным, два человека получили травмы в результате столкновения микроавтобуса с лосем в Опочецком районе 23.09.2019, 09:200 Водитель ВАЗа выехал на встречку и врезался в «Ладу» на трассе Шимск - Невель
22.09.2019, 22:411 Семь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с лосем в Опочецком районе 22.09.2019, 21:071 Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ 22.09.2019, 14:271 Круговое движение будет оборудовано на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках 22.09.2019, 13:400 В Новосокольниках сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя
22.09.2019, 10:550 Врачи призывают автомобилистов помнить о пользе 10 тыс. шагов в день 22.09.2019, 10:420 В автомобиле, упавшем в траншею на дороге в Великих Луках, никто не пострадал 22.09.2019, 09:216 Первый подземный пешеходный переход появится в Великих Луках 22.09.2019, 08:544 Автомобиль упал в выкопанную на дороге яму в Великих Луках. ФОТО
21.09.2019, 21:580 В массовом ДТП на трассе Петербург-Псков пострадали женщина и 4-летний ребенок 21.09.2019, 11:510 В Псковской области пройдут проверки на дорогах 20.09.2019, 20:083 «Убитые дороги Пскова»: В УГХ нам сказали, чтобы мы со своими велодорожками ехали в свою Ригу 20.09.2019, 17:153 Активисты «Убитых дорог Пскова» предложили альтернативу ликвидации пешеходного перехода на Октябрьском
20.09.2019, 16:250 Активисты «Убитых дорог Пскова» призывают отказаться от струйно-инъекционного метода ремонта дорог 20.09.2019, 16:147 Пешеходные переходы в Пскове расположены слишком часто - Владимир Папорт 20.09.2019, 15:051 Активисты «Убитых дорог Пскова»: Круговое движение возле областной прокуратуры - это реально и дешево 20.09.2019, 14:140 Угрожали дать лопатой по спине - активисты «Убитых дорог» рассказали о реакции на общественные проверки
20.09.2019, 13:150 Активисты «Убитых дороги» оценили как среднюю безопасность пешеходов в Пскове 20.09.2019, 11:490 «Убитые дороги Пскова» о БКД: Для чиновников важны лишь отремонтированные километры 20.09.2019, 11:300 «Убитые дороги Пскова»: Подрядчики стали идти на контакт 20.09.2019, 11:290 Дорога «Псков-Ваулино-Торошино» будет отремонтирована до конца года
20.09.2019, 09:100 Водитель «Рено» сбил пешехода на «зебре» в Великих Луках 19.09.2019, 18:575 Псковская полиция о зажатых в дверях автобуса маме и дочке: Водитель нарушил ПДД, но ответственность не понесет 19.09.2019, 18:120 На Ольгинском мосту в Пскове затруднено движение в сторону Завеличья из-за ДТП 19.09.2019, 17:314 ГИБДД проводит проверку по жалобе псковички, зажатой с ребенком дверью автобуса
19.09.2019, 17:066 Интерактив: Город взял курс на ликвидацию пешеходов? 19.09.2019, 16:580 «Убитые дороги Пскова» станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 19.09.2019, 15:510 Изменится график движения автобуса Псков - Новосокольники - Великие Луки 19.09.2019, 15:257 В Пскове автобус ехал с зажатыми в двери женщиной и 4-летней девочкой
19.09.2019, 14:440 Акцию «Сбавь скорость!» провели в Псковской области сотрудники Госавтоинспекции 19.09.2019, 14:440 Главный тренер футбольного клуба «Псков-747»: Я не думаю, что авария прошла бесследно 19.09.2019, 09:440 Россияне забросили свои автомобили из-за дорогого бензина - ВЦИОМ 18.09.2019, 22:029 Интерактив: Пешеходам здесь не место
18.09.2019, 20:4311 Фотофакт: В Пскове ликвидировали пешеходный переход на Октябрьском проспекте 18.09.2019, 19:111 Кто заплатит за ОСАГО больше? 18.09.2019, 18:293 В субботу изменится схема движения автобусов в Пскове 18.09.2019, 11:240 Безработный великолучанин угнал «Шкоду», чтобы «просто покататься»
18.09.2019, 10:380 Мотоциклист пострадал в тройном ДТП в Великих Луках 18.09.2019, 10:172 Поток транспорта через Идрицу увеличится из-за обрушения моста через реку Неведрянка - глава Себежского района 18.09.2019, 08:560 Водитель «Мицубиси» врезался в «Гольф», ограждение и дерево на улице Горького в Пскове 18.09.2019, 08:190 Эксперты дали прогнозы по ценам на бензин
17.09.2019, 22:300 Михаил Ведерников дал поручение оперативно подготовить проектно-сметную документацию по восстановлению обрушившегося моста в Себежском районе 17.09.2019, 21:470 В Себежском районе «Нива» сильно пострадала в аварии из-за обрушившегося моста 17.09.2019, 17:570 «Форд» и «Ауди» столкнулись на улице Труда 17.09.2019, 17:480 Почти 100 нарушений водителями автобусов выявили псковские дорожные инспекторы
17.09.2019, 12:221 Псков-Лада дарит пенсионерам скидки на услуги сервиса 17.09.2019, 09:421 Очередной аукцион на ремонт перекрестка Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове завершился неудачно 17.09.2019, 09:320 6-летняя девочка пострадала в ДТП на улице Коммунальной в Пскове 16.09.2019, 20:291 Уголовное дело возбуждено в отношении начальника гдовского ГИБДД по факту сокрытия ДТП
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.