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Определена организация, которая займется ремонтом улицы Лагерной в Пскове

Определена организация, которая займется ремонтом улицы Лагерной в Пскове. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, по окончании срока подачи подана только одна заявка.

Заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе. Электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 71 Федерального закона № 44-ФЗ. Контракт будет заключен с ООО «ДРС60».

Ремонт улицы Лагерной планируется на участке от улицы Максима Горького до областной больницы. Начальная (максимальная) цена контракта - 2 млн рублей.

Протяженность ремонтируемого участка – 188 метров. Вместе со съездами фрезеруется 1609 кв. метров покрытия. Регулируется высотное положение крышек 9 люков. Ремонтируется также и тротуар.

Работы должны быть выполнены до 30 октября 2019 года.