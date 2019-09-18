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В ближайшее время планируется закрыть еще два пешеходных перехода в Пскове

В ближайшее время в Пскове планируется ликвидировать еще два пешеходных перехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс», этот вопрос рассматривался на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Речь шла о нерегулируемых пешеходных переходах на Рижском проспекте.

«Закрытие нерегулируемых пешеходных переходов продиктовано исключительно безопасностью дорожного движения. Эти участки дороги демонстрируют наибольшую аварийность по итогам 2018 года. Для предотвращения ДТП в будущем, запланировано упразднение нерегулируемых пешеходных переходов по Рижскому пр., 41а и 51», - прокомментировали в УГИБДД УМВД по городу Пскову.

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Напомним, что 18 сентября был ликвидирован нерегулируемый пешеходный переход на перекрестке Октябрьского пр. и ул. Свердлова, вблизи автобусной остановки. Данное мероприятие вызвало неоднозначный отклик среди псковичей.