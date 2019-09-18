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На два дня закрыт для движения участок улицы Кузнецкой в Пскове

В связи с проведением аварийных работ на теплотрассе с 8.00 30 сентября до 17.00 1 октября закрыт для движения автотранспорта участок улицы Кузнецкой между Октябрьским проспектом и улицей Льва Толстого, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова. В качестве объезда определены улицы Гражданская и Льва Толстого.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении водителей просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.