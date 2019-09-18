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«Лежачий полицейский» установили из-за ДТП на улице Никольской в Псковском районе

Вдоль домов № 2 и № 3 по улице Никольской в деревне Родина Псковского района установили «лежачий полицейский». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов.

«Установка там "лежачего полицейского" вполне оправдана, потому что на этом участке водители постоянно нарушают скоростной режим», - отметил Андрей Тарасов.

Напомним, 20 августа на этом участке дороги Volkswagen сбил мальчика. Ребенка с травмами доставили в Детскую областную больницу.

Кроме того, руководитель «Псковжилсервис» добавил, что, кроме этих работ по безопасности дорожного движения, скоро начнутся и другие: «Со стороны улицы Крестки появится новые пешеходные переходы».