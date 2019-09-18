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В Псковском районе ремонтируют несколько участков дорожной сети. ФОТО

В Псковском районе ведутся ремонтные работы сразу на нескольких участках дорожной сети. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идет ремонт на участке «Мурзино - Адворицы - Шахницы» протяженностью 4,2 километра. На текущий момент выполняются работы по ремонту дорожного покрытия и укреплению обочин. Также осуществляется ремонт водопропускных труб и автобусных остановок. На эти цели направлено около 20 миллионов рублей», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве добавили, что практически завершен серьезный ремонт на автодороге «Псков - Гдов». В нормативное состояние приведен участок протяженностью 23 километра. Рабочие провели переустройство двух водопропускных труб, фрезеровку изношенного асфальта, уложили выравнивающий и верхний слои покрытия. По нацпроекту на работы выделено около 250 миллиона рублей. Ремонт других участков этой автодороги будет продолжаться и в следующем году.

«Благодаря проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковском районе также идет ремонт изношенного участка от птицефабрики «Первомайская» до деревни Тямша, протяженность которого - 3,3 километра. На дорожные работы направят более 30 миллиона рублей», - подчеркнули в пресс-службе.

Помимо этого, в областной администрации рассказали, что завершаются работы на 11-километровом участке дороги «Псков-Ваулино-Торошино». На протяжении ряда лет поступали неоднократные обращения граждан, которые жаловались на изношенность покрытия, в этом году асфальтобетонное дорожное полотно будет полностью заменено. На это по нацпроекту выделено около 120 миллионов рублей.

А за счет средств регионального бюджета ведется реконструкция автомобильной дороги «Струково - с/т Вишенка». Подрядчик приступил к укладке верхнего слоя из асфальтобетонной смеси. Одновременно выполняются работы по укреплению откосов у водопропускных труб и устройству кюветов, устанавливается бортовой камень на разворотной площадке. Также в рамках реконструкции будет выполнено освещение автобусной остановки «Псковитянка».

Напомним, что всего в этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут проведены работы более чем на 50 участках региональных и местных автодорог на общую сумму около 2 миллиарда рублей, из них 450 миллиона на ремонт дорог, входящих в Псковскую агломерацию. Так, например, в Пскове в рамках проекта в этом году ведется ремонт улицы Юбилейной, отремонтированы участки улиц Железнодорожной, Рельсовой и Паровозного проезда.