АвтоМир / Дороги

Лев Шлосберг направил обращение в прокуратуру в связи с ликвидацией пешеходного перехода в центре Пскова

Депутат Псковского областного Собрания депутатов («Яблоко») Лев Шлосберг направил обращение в прокуратуру области в связи с ликвидацией 18 сентября текущего года пешеходного перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Свердлова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил парламентарий.

В обращении к прокурору Псковской области Сергею Белову депутат заявляет, что соответствующее решение администрации Пскова нарушает нормы действующего правового регулирования в данной сфере.

«Пешеходный переход через Октябрьский проспект в месте пересечения с улицей Свердлова был сформирован с соблюдением нормативных требований п. 4.5.2.1. ГОСТ Р 52766-2007: с учетом сформировавшихся регулярных пешеходных потоков (учащихся школы № 2, студентов Псковского государственного университета, туристов), расположением остановок маршрутных транспортных средств (по обе стороны Октябрьского проспекта на данном участке располагаются автобусные остановки с нагрузкой в 6–8 городских маршрутов), объектов притяжения пешеходов (магазины, отделение «Почта Банка», несколько точек общественного питания, Арбитражный суд Псковской области, кроме того, Летний сад – место отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий)», - говорится в обращении.

Лев Шлосберг подчеркивает, что ликвидация пешеходного перехода «в связи с регулярными наездами и травмированием пешеходов, происходившими на переходе», как было заявлено администрацией города, сама по себе не устранит существующие проблемы с безопасностью пешеходов.

Он обращает внимание, что расстояние между существующими пешеходными переходами от пересечения Октябрьского проспекта с улицей Кузнецкой до пересечения Октябрьского проспекта с улицей Гоголя составляет более 300 метров, причем второй перекресток, в отличие от первого, не оборудован светофором и в части обеспечения безопасности пешеходов ничем не отличается от ликвидированного перекрестка рядом с улицей Свердлова.

«Прошу провести прокурорскую проверку обоснованности и законности решения, принято Псковской городской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения о закрытии пешеходного перехода на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Свердлова в Пскове. Прошу принять меры прокурорского реагирования и направить в администрацию города представление об отмене вышеуказанного решения как незаконного и необоснованного», - призывает Лев Шлосберг в своем обращении в областную прокуратуру.