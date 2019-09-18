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АвтоМир / Дороги

Прокуратура: На улице Октябрьской в Дедовичах отсутствуют необходимые дорожные знаки

01.10.2019 09:33|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура Дедовичского района по обращению местных жителей провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п. 17.2 Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» у домов №22 и 30 по улице Октябрьская в поселке Дедовичи отсутствуют дорожные знаки 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны», что создает затруднения при движении автомобилей, в том числе и грузовых с разрешенной максимальной массой более 3,5 т.

В этой связи прокурором района в адрес главы администрации городского поселения «Дедовичи» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, дорожные знаки установлены.

Теги: #прокуратура псковской области #дедовичский район #дорожное движение
Источник: Псковская Лента Новостей
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