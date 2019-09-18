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АвтоМир / Дороги

В Пскове отремонтируют улицы, ведущие к лечебным учреждениям города

01.10.2019 19:29|ПсковКомментариев: 0

В Пскове будут приведены в нормативное состояние участки дорожной сети, ведущие к лечебным учреждениям города. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в план дополнительных ремонтных работ городские улицы включены по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. На изношенное состояние дорожного покрытия на этих участках поступало много обращений граждан. На проведение ремонта выделены средства дополнительной субсидии из регионального бюджета.

В частности, дорожные работы ведутся на участке дороги, которая идет к приемному отделению, травматологическому пункту Псковской городской больницы и Псковскому перинатальному центру.

В настоящее время на участке от улицы Коммунальной представителями подрядной организации выполняется установка нового бортового камня. Дорожные работы также будут включать замену дорожного покрытия, ремонт и обустройство нового тротуара. На проведение работ направят около 4 млн рублей.

Кроме того, в этом году будет отремонтирована и улица Лагерная, ведущая к Псковскому госпиталю для ветеранов войн и Псковской областной клинической больнице. По итогам конкурсных процедур определен подрядчик, который частично заменит бортовой камень и уложит новое асфальтобетонное покрытие. На эти цели будет выделено около 2 млн рублей.

Напомним, в этом году на региональной дорожной сети ведутся масштабные ремонтные работы. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут проведены работы более чем на 50 участках региональных и местных автодорог на общую сумму около 2 млрд рублей, из них 450 млн на ремонт дорог, входящих в Псковскую агломерацию. Кроме того, при активной работе губернатора с федеральным центром правительство РФ дополнительно выделило Псковской области 250 млн рублей на ремонт региональных, межмуниципальных и местных автомобильных дорог. Из них 100 млн рублей направлено Пскову, 150 млн рублей - Великим Лукам.

Источник: Псковская Лента Новостей
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