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Почти на месяц закрывается для движения улица 23 июля в Пскове

В связи с проведением дорожных работ с 9.00 7 октября до 24.00 1 ноября закрывается для движения транспорта улица 23 июля в Пскове. В качестве объезда определены: улица Советская, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Власти города приносят извинения за доставленные неудобства, просят учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении водителей просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков